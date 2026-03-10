Bondalti diu al Govern que l'OPA sobre Ercros formaria un grup per "competir" a Europa

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El president de Bondalti, João de Mello, ha traslladat aquest dimarts al conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, que si prospera l'oferta pública d'adquisició (OPA) que l'empresa portuguesa ha llançat sobre Ercros permetria a la catalana entrar en un grup amb capacitat per "competir a nivell europeu".
Així ho ha transmès en una reunió a la qual també ha assistit el secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, al Palau de la Generalitat, després d'endinsar-se en la fase final de l'operació, el termini d'acceptació de la qual acaba aquest divendres i en la qual Bondalti ofereix 3,505 euros per acció.
De Mello ha subratllat que l'operació "reforçaria l'ocupació, l'activitat industrial i l'arrelament territorial" d'una companyia que considera clau en indústria química catalana, i especialment rellevant en la socioeconomia de Tarragona, en les seves paraules.
En la trobada també hi han participat el director de relacions institucionals i comunicació de Bondalti, Luís Eça, i l'expert en el sector químic i assessor de Bondalti, Antón Valero.
"Fa més de 20 anys que operem a Espanya i, un cop més, volem agrair la col·laboració i predisposició per part de les institucions, el compromís i implicació de les quals contribueixen significativament al desenvolupament del teixit econòmic i industrial de Catalunya", ha conclòs De Mello.