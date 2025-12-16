Bondalti Ibérica rebaixa la condició d'acceptació mínima de l'opa voluntària sobre Ercros

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
Bondalti Ibérica ha decidit rebaixar la condició mínima d'acceptació de l'oferta pública d'adquisició (OPA) voluntària llançada sobre Ercros.
Segons ha informat la companyia portuguesa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts, la modificació implica "un tracte més favorable per als seus destinataris".
La condició d'acceptació mínima consistia inicialment en l'acceptació de l'opa amb almenys 68,57 milions d'accions representatives del 75% del capital amb dret a vot d'Ercros.
Amb aquesta rebaixa, la condició queda "minorada" de manera que només caldrà que sigui acceptada per un nombre d'accions que permetin a l'oferent adquirir, pel cap baix, més de la meitat dels drets de vot efectius del grup químic al final del termini d'acceptació de l'OPA.
Amb el capital actual d'Ercros, la nova condició es compliria si l'oferta és acceptada per almenys 45,7 milions d'accions.