Bondalti supera el percentatge mínim d'acceptació del 50% en l'opa sobre Ercros

MADRID 16 març (EUROPA PRESS) -
La portuguesa Bondalti ha aconseguit superar el percentatge mínim d'acceptació de l'opa que va llançar sobre Ercros a un preu de 3,505 euros per acció.
Segons ha informat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la informació preliminar facilitada per Banc Santander, banc agent de l'opa, apunta que el nivell d'acceptació de l'operació "ha estat superior al 50% dels drets de vot efectius d'Ercros".
"Aquests resultats tenen caràcter preliminar i el resultat definitiu i oficial serà el que la CNMV publiqui dins el termini corresponent", ha precisat la companyia portuguesa.
El termini d'acceptació de l'opa de Bondalti sobre el 100% del capital d'Ercros va concloure divendres passat. Un parell de dies abans que finalitzés aquest termini, Oddo BHF va comunicar que acceptava l'oferta formulada per Bondalti sobre Ercros, en la qual el grup financer francès compta amb una participació del 4,9%.
La companyia química catalana havia apel·lat a la confiança dels accionistes en "un projecte que ja coneixen" perquè rebutgessin l'opa de la companyia portuguesa, al·legant que l'oferta s'havia fet en "una fase conjuntural de feblesa de mercat", en què no era aconsellable vendre.
"Vendre ara implicaria renunciar a participar en la previsible recuperació del valor de les accions. Ercros compta amb els actius, l'experiència i el capital humà necessari per continuar generant valor", va defensar la química.
En aquest sentit, Ercros va avisar que els accionistes que venguessin "no tindran accés a les sinergies i els beneficis futurs de l'operació".