BonÀrea s'adhereix al Sistema Arbitral de Consum per agilitzar les reclamacions dels clients

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
BonÀrea s'ha adherit al Sistema Arbitral de Consum mitjançant la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, amb la finalitat d'agilitzar les reclamacions dels clients mitjançant l'arbitratge, evitant haver de recórrer a la via judicial, informa la Conselleria d'Empresa de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.
Amb una xarxa de 757 establiments i activitat en els sectors agroalimentari, elèctric, gas i carburants, el grup empresarial lleidatà amplia així el nombre d'establiments que formen part del sistema de resolució extrajudicial de conflictes de consum, que supera els 10.000 a Catalunya.
L'arbitratge de consum és "un mecanisme gratuït, voluntari i conciliador que posa en relleu la predisposició de les empreses adherides a resoldre les possibles reclamacions d'una manera àgil" mitjançant un òrgan arbitral independent que en garanteix la transparència i una anàlisi imparcial, afegeix el departament.