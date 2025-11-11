BonÀrea preveu que la planta d'Épila (Saragossa) pugui produir un 60% més que La Closa

El grup espera un creixement del 5% en els resultats del 2025
ÉPILA (SARAGOSSA), 11 (EUROPA PRESS)
El grup alimentari BonÀrea preveu que quan la planta d'Épila (Saragossa) estigui en ple funcionament --ara ho està en un 25%-- tindrà un 60% més de capacitat productiva que La Closa, la planta de Guissona (Lleida).
Ho ha explicat el conseller delegat de BonÀrea Corporació, Ramon Alsina, aquest dimarts durant una trobada amb els mitjans a la planta de la companyia a Épila, on ha avançat que el grup, que va facturar 2.680 milions d'euros el 2024, estima un creixement d'almenys un 5% en els resultats d'aquest any.
La inversió a Épila, prevista en 400 milions --tot i que Alsina augura que serà més elevada--, és la més gran de la història del grup, que ja ha invertit uns 226 milions.
La planta d'Épila, amb 180 hectàrees i uns 200 treballadors, produeix fruita seca tot i que té en funcionament altres naus, com la de logística, de 108.000 metres quadrats, o la de neteja de caixes.
Es renten unes 500.000 caixes al mes a Épila, que després són enviades buides als proveïdors perquè tornin plenes amb el producte, reduint així materials d'envàs com el plàstic i cartrons.
Altres naus que ja estan en construcció són la de líquids, que es preveu inaugurar durant el 2026, o la fàbrica de Pet foods, menjar per a animals domèstics.
Amb tot, Alsina ha explicat que la planta d'Épila, que subministra 132 botigues --de les més de 600 de BonÀrea-- principalment a Aragó, Navarra i La Rioja, no pretén "substituir" el centre de Guissona, sinó ampliar-ne la capacitat i donar-li suport.
ÉPILA COM A PUNT ESTRATÈGIC
El projecte de la planta a Épila, que va arrencar el 2018, compta amb 42 naus i una galeria de 3,4 quilòmetres que les connecta i que permet transportar productes però també fer servir l'excedent energètic de les diferents naus.
Segons Alsina, el grup té una visió a molt llarg termini amb aquesta planta, amb la mirada posada a arribar a proveir 1.000 botigues, i un propòsit: "Continuar consolidant el nostre model únic de producció i distribució".
Aquest model d'integració vertical porta el producte des del camp al consumidor de manera directa, sense que hi hagi intermediaris, per la qual cosa Alsina defensa que a BonÀrea són alhora "pagesos, ramaders, fabricants i distribuïdors", tancant així el cicle complet.
La localitat d'Épila, a 20 minuts de Saragossa, és un punt estratègic per a la companyia, segons Alsina, perquè té unes "comunicacions envejables" i permet anar i tornar de ciutats com Madrid en el mateix dia.
A més a més, ha destacat que aquesta zona els permetrà reforçar mercats que ja subministren des de Guissona però també accedir a altres, com Madrid o el País Basc, en què esperen incidir en els pròxims anys.
PROJECTE RETORNA
El projecte RetornA de BonÀrea, segons la companyia, ha tingut una bona acollida entre els compradors de Tarragona, on s'ha provat a 57 botigues, tot i que ha destacat que la dificultat d'aquesta estratègia recau en el fet d'intentar "canviar un hàbit" en el consumidor.
En aquest sentit, en les últimes setmanes s'ha fet una nova inversió de 300.000 euros en el projecte, que ha començat amb el pit de pollastre però que preveu incloure dues referències més aquesta primavera i expandir-se en altres botigues de Catalunya.
Les caixes de RetornA, on l'aliment va envasat en una bossa de plàstic sense tocar la safata, redueixen en 25 grams el plàstic d'un sol ús i porten un xip per registrar els seus moviments i rentats.