BonÀrea amplia la seva botiga a Tàrrega (Lleida) amb una oferta de 2.400 productes

LLEIDA 1 des. (EUROPA PRESS) -
BonÀrea ha reobert aquest cap de setmana la botiga que té a Tàrrega (Lleida), al número 18 de l'avinguda Catalunya, després d'un període de renovació i ampliació, segons ha informat en un comunicat aquest dilluns el grup agroalimentari.
La renovació de l'establiment, obert per primer cop fa 25 anys, ha afegit una mica més de 30 metres quadrats de superfície, fins als 286 metres quadrats, i ha augmentat l'oferta disponible fins a més de 2.400 productes, respecte als 1.900 productes que oferia fins ara.
"A més d'un creixement físic, aquesta ampliació representa una redistribució pensada per millorar l'experiència de compra dels nostres clients. Hem creat un espai més funcional i còmode, adaptat a les necessitats actuals", ha valorat el responsable d'expansió i obres a les botigues bonÀrea, Joan Perella.
La botiga situada a Tàrrega forma part de la xarxa comercial de 50 establiments que el grup, fundat el 1959, opera a la província de Lleida, i de més de 600 botigues a tot el país, on també està present a Aragó, la Comunitat Valenciana o Castella-la Manxa, entre d'altres.