Un bon aïllament tèrmic pot reduir 5 graus la temperatura d'un habitatge, segons l'ITeC

BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -

El director tècnic de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), Ferran Bermejo Nualart, ha afirmat que un bon aïllament tèrmic "pot reduir 5 graus la temperatura d'un habitatge respecte a la del carrer".

Ho explica davant l'augment sostingut de les temperatures, les ja conegudes com a onades de calor i les pujades del preu de la llum, un context davant el qual la institució aposta per l'aïllament tèrmic "com a mesura estructural per protegir els habitatges i reduir la dependència energètica", informa en un comunicat aquest dimecres.

"La màquina d'aire condicionat costa diners cada hora que està funcionant, en canvi, l'aïllament tèrmic no", ha subratllat Bermejo.

L'ITeC sosté que l'IVA elèctric va passar del 10% al 21% i que el cost mensual per a una llar mitjana s'ha situat entre 55 i 60 euros, també a causa de l'eliminació de les mesures extraordinàries contra la crisi energètica aplicades pel Govern des de 2022.

En aquest sentit, recomana alternatives més sostenibles als aires condicionats, en concret materials aïllants tèrmics, com les llanes minerals, els poliestirens, els poliuretans o el suro, que "permeten mantenir una temperatura interior estable sense necessitat de consumir energia de forma constant".