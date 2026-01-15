Bolt tria Barcelona per desplegar el seu nou model de bicicleta elèctrica

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
La plataforma de mobilitat compartida Bolt ha triat Barcelona per desplegar fins a 300 bicicletes del nou model elèctric de la companyia i converteix així la capital catalana en "el primer entorn urbà del món a estrenar aquest nou model", ha explicat aquest dijous en un comunicat.
La decisió de Bolt, ha destacat la plataforma, subratlla el compromís a llarg termini amb Barcelona, una ciutat "clau" per a la companyia i en la qual va ser un dels primers operadors a implantar un servei de bicicletes compartides el 2021, afegeix.
Les millores del model inclouen més lleugeresa del vehicle, a banda d'elements per millorar la visibilitat, el control i l'estabilitat, com ara intermitents integrats, llum de fre, frens de tambor o pneumàtics més amples.