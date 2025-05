Bolt, Cabify i Uber s'adhereixen a Mou-te per Barcelona davant la mobilitat impulsada per Collboni

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -

Bolt, Cabify i Uber s'han adherit a la taula de treball de mobilitat Mou-te per Barcelona, una iniciativa que vol expressar la seva "preocupació i desacord" amb les polítiques de mobilitat, transport i urbanisme impulsades pel govern de Jaume Collboni.

En un comunicat, l'entitat ha explicat que les plataformes d'intermediació de vehicles de transport amb conductor (VTC) s'han unit al grup de treball perquè comparteixen "l'objectiu de defensar una Barcelona amb opcions de transport diverses".

Així, ha considerat que l'adhesió arriba en un moment "clau", ja que el sector està en espera d'una nova regulació catalana, que ja ha generat tres marxes lentes dels VTC per mostrar el seu rebuig.

Mou-te per Barcelona ha fet una crida a les administracions per "reprendre el diàleg i buscar consensos en les polítiques de mobilitat i urbanisme, apostant per un model inclusiu, eficient i compatible amb la dinamització econòmica".

Algunes de les entitats que formen part de la taula Mou-te per Barcelona són: Acave, Anesdor, Barcelona Oberta, Consell de Gremis, Fecav, Foment del Treball, Gremi de Garatges, Fecavem, el Gremi del Motor i la Mobilitat de Barcelona i Pimec Bcn.