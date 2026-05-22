Félix Bolaños veu "simples indicis" en la imputació de Rodríguez Zapatero

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha reclamat deixar treballar la justícia i les forces i cossos de seguretat de l'Estat, en concret la UDEF com a policia judicial, en relació amb la imputació de l'expresident espanyol, Jose Luis Rodríguez Zapatero, en el cas Plus Ultra després d'apuntar que està en un moment molt inicial de "simples indicis".
"Ni tan sols hem sentit les explicacions de l'expresident Zapatero. Deixem treballar la justícia, avui ho fan sense cap ingerència ni pressió perquè afortunadament hem superat temps passats", ha expressat el ministre aquest divendres en una roda de premsa a Barcelona, on s'ha formalitzat un acord entre el Govern central i la Generalitat per a la incorporació dels Mossos d'Esquadra a l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA).
Així mateix, ha reiterat la seva confiança amb l'expresident socialista i ha apostat per "continuar treballant" per veure cap on acaba aquesta investigació.