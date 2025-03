Bolaños veu el retorn de Fundació La Caixa i Criteria com una prova "indiscutible" de normalització

TARRAGONA 6 març (EUROPA PRESS) -

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha manifestat que el retorn de Fundació La Caixa i CriteriaCaixa a Catalunya és "la prova absolutament indiscutible de la normalitat que existeix avui a Catalunya" i de l'èxit de les polítiques del president del Govern central, Pedro Sánchez, i del president de la Generalitat, Salvador Illa.

Ho ha manifestat aquest dijous en una visita a Tarragona juntament amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, per visitar els terrenys on es construirà el futur Fòrum de Justícia i en la qual, a preguntes dels mitjans, ha dit sentir una gran alegria en comprovar que les empreses tornen a Catalunya.

El ministre ha dit que avui els partits a Catalunya fan política dins la Constitució, les lleis i les institucions i que per això Fundació La Caixa i Criteria i bancs com el Sabadell "no tenen cap problema amb tornar i situar els seus domicilis socials de nou a Catalunya", on la normalitat empresarial, social, política i institucional és absoluta, en les seves paraules.

El ministre ha dit que aquesta seguretat jurídica a Espanya suposa un dels motius pel qual el país està tenint unes dades de creixement econòmic "espectaculars" a Europa.

Ha descrit Espanya com "la locomotora d'Europa en creixement econòmic i en cohesió social i territorial", però ha assenyalat que això no ha caigut del cel, sinó que ha estat gràcies la feina del Govern central i del president, que ha aconseguit 160.000 milions d'euros de fons europeus per poder reconstruir la situació econòmica després de la pandèmia.