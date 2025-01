Bolaños veu "força avançada" la negociació amb Junts pel traspàs de les competències en immigració

Creu que aquest acord "sens dubte ajudaria" a un possible suport dels de Puigdemont als PGE

BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha afirmat que veu "força avançada" la negociació amb Junts pel traspàs de les competències en immigració a Catalunya, tot i que avisa que encara no s'ha tancat.

"És cert que no ha conclòs i per tant no hi ha un acord total, però està força avançada. També és veritat que els punts que queden són punts que òbviament ens estan costant més temps perquè no acabem de trobar aquest punt d'equilibri", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Rac 1 recollida per Europa Press.

Preguntat per si un dels obstacles més importants és que els Mossos d'Esquadra es facin càrrec del control de les fronteres, ha demanat discreció perquè, a parer seu, quan una negociació forma part del debat públic, es fa "molt més difícil que les posicions es flexibilitzin i que es pugui arribar a un punt d'equilibri".

PRESSUPOSTOS

Sobre la possibilitat que l'acord en immigració propiciï el suport de Junts als pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha indicat que "sens dubte hi ajudaria", ja que creu que l'entorn polític ha de ser de col·laboració i diàleg i que, textualment, els acords criden a acords.

"Crec que en aquest moment hi ha un clima de diàleg al Congrés que fa possible que puguem abordar una negociació dels pressupostos generals de l'Estat", ha afirmat.

Preguntat per si en les últimes setmanes hi ha hagut cap contacte telefònic entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, el ministre ho ha negat i ha afirmat que tampoc no "és essencial" que es reuneixin en persona.

OFICIALITAT DEL CATALÀ I LLEI D'AMNISTIA

En referència a una altra exigència de Junts, l'oficialitat del català a la UE, ha expressat que el Govern central està "treballant amb molta intensitat" amb els diferents països dels vint-i-set per assolir consensos.

Respecte a la llei d'amnistia, ha assegurat que està "convençut" que s'aplicarà a tots els beneficiaris, inclòs Puigdemont, després d'afegir que el seu retorn a Espanya no depèn en absolut del Govern central, textualment.