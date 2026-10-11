Bolaños veu un "èxit" l'amnistia i assegura que Puigdemont pot tornar a Catalunya

Joaquín Corchero - Europa Press
BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha destacat el "èxit" de la Llei d'Amnistia per, diu, haver normalitzat la situació política i social a Catalunya, i ha afegit que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, pot tornar a Espanya després d'haver-se retirat les ordres de detenció.
En una entrevista concedida a 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha afirmat que l'amnistia no era una "qüestió de noms individuals", i que l'objectiu era que el beneficiari últim fos la societat catalana en el seu conjunt.
"Amb totes les barbaritats que es van dir, que han resultat ser totes elles falses, crec que en això és on hem de posar el focus", ha exposat, i ha dit que en aquest moment no té major rellevància que es produeixi una reunió entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i Puigdemont.
"D'altra banda, estic recordant aquest primer any de legislatura amb manifestacions molt massives contra l'amnistia, que, per cert, ara el PP no diu 'ni pío' de l'amnistia, 'ni pío'", ha assenyalat.
HABITATGE
Preguntat per la situació de l'habitatge i les acampades en diverses ciutats d'Espanya ha defensat que aquestes concentracions estan "aixecant una bandera que és una causa justa, que és l'accés assequible a un habitatge", i ha apuntat que recolza aquestes mobilitzacions i per això el Govern central, diu, actua en conseqüència adoptant decrets per donar resposta.
El ministre també ha defensat l'aprovació dels decrets d'habitatge en la Diputació Permanent del Congrés: "És una aplicació estricta del que diu la Constitució, ni més ni menys", i ha reivindicat que aquest decret llei és més ambiciós i poderós que el presentat inicialment.
29N
En referència a les eleccions generals del proper 29 de novembre ha dit que la "tendència a l'alça del PSOE és clara" mentre que el PP va a la baixa perquè, apunta, el PSOE està parlant dels assumptes que interessen a la gent mentre que la dreta no parla de res.
Sobre si està damunt de la taula formar llistes unitàries amb altres partits d'esquerres en les eleccions al Senat ha dit que no és el moment encara perquè hi ha formacions que han de prendre decisions prèvies, encara que ha explicat que estudiessin les opcions perquè el PP no torni a fer un "ús espuri" de la Cambra alta.
'LLEI DE NETS'
Preguntat per la 'llei de nets' ha destacat que és "absolutament legal" i diu que la interpretació de la Llei de Memòria que es fa és la mateixa que es va fer en 2007, però creu que ara s'ha propagat el que considera un bulo sobre que s'està inflant el cens.
"Demanem al Tribunal Suprem que resolgui al més aviat possible, no només sobre la mesura cautelar, sinó també que resolgui sobre el fons, perquè el cens cal determinar-ho i cal aclarir-ho al més aviat possible en un procés electoral", ha resolt.
CEUTA
Sobre la situació a Ceuta ha exposat que aquesta era una crisi complexa de resoldre, però creu que s'estan començant a veure "fruits en la normalització de Ceuta", encara que admet que la ciutat encara no està normalitzada.
"Respecte a la visita dels Reis, recordar que el cap de l'Estat visita Ceuta i Melilla sempre amb governs socialistes. Ho va fer amb el president Zapatero. Ho farà ara el rei Felip VI amb Pedro Sánchez com a president del Govern", ha reivindicat.