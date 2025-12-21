Bolaños es reunirà el dilluns amb comunitats autònomes per valorar la implementació dels tribunals d'instància

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha convocat aquest dilluns la Conferència Sectorial de Justícia, que reunirà al Ministeri amb les comunitats autònomes amb les competències transferides per valorar la constitució dels tribunals d'instància, l'última fase de la qual es preveu que comenci el proper 1 de gener.
El Ministeri va convocar el passat 12 de desembre la reunió, que se celebrarà per videoconferència, a través d'una nota de premsa, en la qual va assenyalar que el seu "principal objecte" és estudiar la tercera fase de la implementació dels nous tribunals en les comunitats amb les competències transferides.
Aquestes comunitats són Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Catalunya, Cantàbria, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Galícia, País Basc, La Rioja i Navarra.
Per contra, "en les comunitats en les quals el Ministeri és el competent en matèria de Justícia està tot a punt per a aquesta data i es preveu que així sigui en la pràctica totalitat del territori", detallava la nota.
No obstant això, va avançar que "si els consellers de les comunitats amb la competència transferida sol·liciten una pròrroga breu per culminar la tercera fase en algun partit (judicial) concret a l'empara del previst en la pròpia llei, el Ministeri ho recolzarà".
Cal recordar que la constitució d'aquests tribunals s'emmarca dins de la Llei d'Eficiència de la Justícia que, segons el Ministeri, "farà aquest servei més àgil, flexible, proper i digital i que modernitza una planta judicial dissenyada al segle XIX".
EL CGPJ RECLAMA MESURES PER EVITAR "CARÈNCIES"
Per la seva banda, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va demanar al Ministeri abans de conèixer-se la convocatòria que prengui mesurades per evitar les "carències" dels jutjats abans de la implementació dels tribunals d'instància.
Així, el Consell va recollir en una nota de premsa la "preocupació" dels degans dels sis principals partits judicials d'Espanya i la va traslladar al departament encapçalat per Bolaños i a les comunitats autònomes amb competències transferides de Justícia.
Així mateix, els va requerir actuar per evitar l'extraviament d'expedients judicials i demores en la seva tramitació i així "garantir la continuïtat i el bon funcionament del servei, amb la finalitat d'evitar perjudicis a la ciutadania".
En concret, l'òrgan de govern dels jutges va reclamar a les administracions responsables de les oficines judicials que "els procediments i causes pendents --dels quals seguiran coneixent els titulars dels antics jutjats una vegada instal·lats a la seva nova plaça del tribunal d'instància-- estiguin identificats i llistats, de manera que el seu itinerari fins a la nova oficina judicial pugui ser traçat amb seguretat, la qual cosa evitaria la pèrdua d'expedients".
ELS DEGANS ASSENYALEN LA "FALTA DE PREPARACIÓ" DEL PLA
Per la seva banda, els degans de Madrid, València, Barcelona, Sevilla, Alacant i Palma de Mallorca van assenyalar les "carències" i la "falta de preparació" que han anat detectant per a la implementació dels tribunals d'instància, al mateix temps que van advertir que aquestes "carències" "poden llastrar aquesta fase final de la implantació dels tribunals d'instància".
En concret, els degans van apuntar que existeix una "dispersió de seus", la qual cosa pot "dificultar les relacions" entre jutges i funcionaris.
També van subratllar la "falta de digitalització", preveient el "risc de pèrdua" dels expedients originals en els jutjats on no existeixi l'expedient digital.
Així mateix, van manifestar el seu malestar amb la "demora en el nomenament dels lletrats directors", la qual cosa, segons ells, "ha privat a molts degans de l'interlocutor necessari per coordinar la constitució dels tribunals d'instància".
I van remarcar la "falta d'aprovació d'algunes relacions de llocs de treball o de culminació dels procediments de consolidació de funcionaris i excessiu nombre de funcionaris interins, que no tenen la formació necessària i dificulta l'acompliment de les seves funcions".
Els degans van precisar que aquestes "carències detectades" podrien tenir "un impacte en els ciutadans", i per això han sol·licitat al CGPJ que insti a les administracions prestacionales a aplicar "una moratòria en la tercera fase d'implantació dels tribunals d'instància per un període de sis mesos".
JJPD DEMANA Al CGPJ UNA "URGENT REFORMA"
Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) va denunciar a través d'una nota de premsa dimecres passat que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no ha modificat els reglaments necessaris per engegar els tribunals d'instància, una mesura "imprescindible" i la "urgent reforma de la qual" consideren necessària.
"Ja no cal ajornar-ho més", va sostenir l'associació de jutges, que va demanar al Consell que escometés els canvis necessaris de cara a la tercera fase de la implantació dels nous tribunals.
JJpD va explicar que "ha transcorregut gairebé un any durant el qual s'han aprovat per les administracions corresponents les relacions de llocs de treball dels funcionaris de l'administració de justícia que van a treballar amb aquesta nova forma d'organització judicial i pel CGPJ" dues instruccions "sobre coordinació i funcionament dels tribunals d'instància i sobre l'exercici de les facultats d'adreça i inspecció".
"No obstant això no s'ha canviat ni una coma dels reglaments del Consell General del Poder Judicial que cal reformar perquè tingui lloc la transformació dels jutjats a tribunals d'instància", va criticar.
ADVOCACIA CELEBRA LA MORATÒRIA, PERÒ DEMANA "MONITORATGE"
El president del Consell General de l'Advocacia, Salvador González, va manifestar dimarts passat en una trobada amb premsa que la "predisposició" del Ministeri per recolzar la moratòria per implementar els tribunals d'instància és "una mesura encertada", però va sol·licitar un "monitoratge del procés" per evitar "disfuncions".
El president va explicar que els consells d'advocacia de les comunitats autònomes s'han posat "a la disposició del Ministeri" per intentar que aquesta "transició" afecti "en la menor mesura possible a la justícia i a l'accés a ella".
A més, González va demanar que s'escoltin "a tots els col·lectius" de la justícia, per aconseguir "una gestió del canvi més ordenada".