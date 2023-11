Bolaños es reuneix dijous amb Reynders i Jourova a Brussel·les per explicar-los la llei d'amnistia

Considera que el PP i Vox van patir un "fracàs estrepitós" a l'Eurocambra perquè Europa coneix la situació a Espanya



MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, es reunirà dijous a Brussel·les amb el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders i amb la vicepresidenta de la Comissió d'Estat de Dret, Vera Jourova, per explicar-los amb detall la proposició de llei d'amnistia aprovada pel PSOE amb el suport d'ERC i Junts a canvi del seu suport a la investidura de Pedro Sánchez.

En unes declaracions als mitjans quan ha entrat en un esmorzar informatiu de la presidenta del Consell General de l'Advocacia ha recriminat al PP i a Vox que intentin traslladar a Europa el debat sobre l'amnistia tot i que considera que tots dos han obtingut "un fracàs estrepitós" després del ple celebrat aquesta setmana a l'Eurocambra en el qual va participar el comissari Reynders i va dir que estudia atentament la norma, malgrat que va precisar que també s'ha de debatre a Espanya internament.

Per Bolaños el PP i Vox van fracassar perquè Europa "sap perfectament quina és la situació a Espanya" i coneix la "fortalesa i la solidesa" de les institucions democràtiques i de l'estat de dret a Espanya, segons ha subratllat. A més, ha remarcat que Reynders va tornar a comminar a Espanya a escometre la renovació del CGPJ que acumula cinc anys de retard.

"El Partit Popular té molt poca credibilitat per parlar d'estat de dret a Europa quan a Europa saben perfectament que fa cinc anys que incompleixen la Constitució per no renovar-la", ha llançat.

RESPON A LES CRÍTIQUES PER ASSUMIR PRESIDÈNCIA I JUSTÍCIA

D'altra banda, Bolaños ha sortit al pas de les crítiques emeses des del PP per haver sumat les competències de Justícia a les que ja tenia de Presidència i Relacions amb les Corts, la qual cosa suposa una acumulació excessiva de poder segons el parer dels 'populars'.

En aquest sentit s'ha adreçat al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per dir-li que "el ministre de Justícia no dicta sentències i el ministre de Relacions amb les Corts no aprova lleis", per defensar-se de les crítiques per presumptes ingerències en dos poders de l'Estat, el judicial i el legislatiu, amb el seu nou càrrec.