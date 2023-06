Bolaños sobre el referèndum que defensa Sumar: "No compartim solucions velles ni divisives"

Recorda que l'únic partit a qui van muntar una consulta va ser el PP de Mariano Rajoy



MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha afirmat aquest divendres que el PSOE no comparteix solucions "velles i divisives" preguntat per la posició d'una part de Sumar, que defensa fer un referèndum a Catalunya.

"L'aposta del PSC és sabuda i és pel diàleg. Nosaltres no compartim ni compartirem mai solucions velles i divisives", ha manifestat el ministre que ha continuació ha recordat que l'únic qui van fer un referèndum va ser el PP, mentre governava Mariano Rajoy.

El ministre ha estat preguntat per aquesta qüestió, després que el portaveu de campanya de Sumar, Ernest Urtasun, ha reafirmat que la posició dels comuns --integrats en aquesta plataforma d'esquerres-- és "des de fa temps" un referèndum pactat, tot i ser una proposta a llarg termini.

Prèviament Urtasun havia assenyalat que la proposta de Sumar portarà en les eleccions generals del 23 de juliol és que se celebri una consulta a Catalunya per ratificar l'acord que sorgeixi de la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat.

Bolaños també ha dit que apostaran pel diàleg i ha reiterat que la Catalunya del 2023 no s'assembla gens, "afortunadament" a la que el Govern central va heretar el 2018. "És una Catalunya on ara, tant la convivència com el respecte als drets està absolutament garantit", ha subratllat.

A parer seu, aquesta diferència es deu a la tasca del Govern central i a la seva aposta pel diàleg i també per "no tornar a solucions velles, antiquades, absolutament divisives i que no solucionen res", segons ha insistit.