Bolaños recorre contra l'arxivament de la seva queixa contra el jutge Peinado

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha recorregut contra l'arxivament per part del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de la seva queixa contra el jutge instructor del cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, fet que atribueix al "conservadorisme" o "corporativisme" de la institució.
Així ho ha traslladat Bolaños a través d'un recurs a l'òrgan de govern dels jutges, al qual ha tingut accés Europa Press, en què sol·licita reobrir les diligències contra el jutge Peinado després de la queixa que va presentar per la seva "actitud objectivament intimidatòria" quan li va prendre declaració com a testimoni en la investigació a la dona del president espanyol.
En el recurs, el ministre denuncia que l'actuació del CGPJ "difícilment es pot considerar representativa dels estàndards d'agilitat, rigor i defensa de l'interès general".
Així, Bolaños critica que el CGPJ "ha estat incapaç, bé per conservadorisme, bé per corporativisme", d'actuar davant les presumptes irregularitats que va denunciar "i restablir així el prestigi i la reputació del poder judicial".
A més a més, assenyala que les irregularitats denunciades, moltes "àmpliament conegudes" per l'opinió pública, "han fet un dany notori i irreparable al bon nom de la justícia".