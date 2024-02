Bolaños rebutja les "desqualificacions" als jutges, vinguin de la "dreta, la ultradreta o els independentistes"

MADRID, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha insistit aquest dimecres en el ple del Congrés a rebutjar les "desqualificacions" als jutges i magistrats espanyols, amb independència que les facin partits de "dreta, d'ultradreta o independentistes".

Així ho ha recalcat en el ple de control al Govern central en resposta a la pregunta de la portaveu de Vox, Pepa Millán, sobre els atacs a la judicatura per part dels seus socis parlamentaris, com els de Junts dedicats al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón.

"Per descomptat, com a ministre de Justícia, no accepto cap desqualificació als jutges i magistrats d'aquest país. No ho accepto. Vingui d'on vingui, tant si ve de la dreta o la ultradreta com si ve de partits independentistes", ha emfatitzat Bolaños.