Bolaños es reafirma malgrat la rèplica de Reynders i insisteix que hi ha "zero preocupació" sobre l'amnistia

MADRID, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, es reafirma sobre l'efecte que genera la llei d'amnistia en la Comissió Europea i que hi ha "zero preocupació" respecte a "la fortalesa de l'estat de dret i la separació de poders a Espanya".

Bolaños respon així després que aquest mateix divendres la Comissió Europea ha desmentit que Reynders digués dijous que té "zero preocupació" per la llei d'amnistia que el PSOE ha pactat amb ERC i Junts per assegurar la investidura de Pedro Sánchez, ja que els seus serveis legals encara no han conclòs l'examen de la norma, sobre la qual no es pronunciaran fins a l'adopció parlamentària definitiva.

Segons han indicat fonts del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, el ministre reitera el que va dir literalment dijous a la tarda després de reunir-se amb el comissari Reynders i la vicepresidenta de la Comissió Vera Jourová.

"Sobre aquesta llei d'amnistia, els haig de dir que hi ha zero preocupació de la Comissió Europea sobre la salut i la fortalesa de l'estat de dret i la separació de poders a Espanya. Zero preocupació, zero, cap", han insistit.