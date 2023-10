Bolaños qualifica PP i Vox de "nostàlgics de l'enfrontament" per participar en la manifestació contra l'amnistia

MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica en funcions, Félix Bolaños, ha qualificat el PP i Vox de "partits nostàlgics de l'enfrontament" per participar aquest diumenge a Barcelona en la manifestació contra una possible llei d'amnistia, un acte convocat per Societat Civil Catalana.

Així ho ha manifestat en un missatge en el seu perfil de la xarxa social X, amb dues fotografies de membres de tots dos partits en la protesta, inclosos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president de Vox, Santiago Abascal.

"Encara recordem la incompetència total amb la qual van gestionar la situació a Catalunya i l'herència catastròfica que van deixar", ha afegit, per insistir en l'aposta del PSOE pel "diàleg, la convivència i la Constitució".