Bolaños pregunta quan es va a pronunciar Feijóo sobre "la muntanya de mentides i inoperància" de Carlos Mazón

MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha instat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a pronunciar-se sobre "la muntanya de mentides i inoperància" del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

"Hi ha algú al comandament a Génova, 13?", ha qüestionat aquest dissabte Bolaños a través del seu compte d'X, enmig de les polèmiques que envolten el president valencià en la seva actuació davant de les riuades del passat 29 d'octubre.

Segons el parer del ministre, els afectats de la dana i les seves famílies es mereixen una resposta per part de Feijóo, motiu pel qual s'ha preguntat si hi ha cap mena d'estratègia per part de la direcció nacional del PP, amb seu al cèntric carrer madrileny de Génova, 13.

"Quan es va a pronunciar el Sr. Feijóo davant de la muntanya de mentides i inoperància del Sr. Mazón? Els afectats de la dana i les seves famílies s'ho mereixen", ha escrit.

En la mateixa línia, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats i secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha instat Feijóo que "encengui la televisió" aquest dissabte i "escolti de nou el que li volen dir els valencians" en una nova manifestació a València que, sota el crit 'Mazón dimissió', tornarà a demanar "justícia, reparació i dignitat" després de la dana d'octubre.