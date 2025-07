Bolaños, sobre la petició de Junts d'un CGPJ català: "Oberts al diàleg" dins els termes de la reforma judicial

MADRID 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, s'ha mostrat aquest divendres obert al diàleg però "dins els termes que recull la reforma de la justícia", preguntat pel Consell de Justícia --similar al CGPJ-- que Junts ha proposat al Govern central per donar suport al seu pla judicial.

En una entrevista a RNE recollida per Europa Press, el titular de Justícia ha incidit que el projecte de llei impulsat per l'executiu de Pedro Sánchez implica "una reforma molt ambiciosa" que en aquests moments està en tràmit parlamentari "en què es negocia, es parla, es dialoga amb els grups sobre les esmenes que presenten".

Bolaños ha afirmat que "Junts, igual que altres, ha presentat esmenes molt variades", abans d'afegir que la "voluntat" del Govern central és "cenyir-se al text de la reforma de la justícia" i "millorar en aquests termes el que sigui possible la llei".

"Estem oberts, per descomptat, a qualsevol diàleg dins els termes que avui recull la reforma de la justícia", ha insistit el ministre.

Així s'ha pronunciat sobre les esmenes que Junts ha registrat al Congrés per defensar el projecte de llei amb el qual el Govern central pretén reformar l'accés a les carreres judicial i fiscal, entre les quals opta per crear un Consell de Justícia català amb competències de gestió per nomenar els jutges.

El partit de Carles Puigdemont trasllada en la proposta el desig de "guanyar terreny a l'Estat" i avançar en "la independència, la imparcialitat, la despolitització i professionalització de la justícia".