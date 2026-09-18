Bolaños ofereix "total disponibilitat" a Illa per ampliar el pla contra la multireincidència

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha traslladat la seva "total disponibilitat" per ampliar el Pla de xoc contra la multireincidència a Barcelona impulsat pel Ministeri, el Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona el 2024 més enllà del 31 de desembre del 2026, quan estava previst que conclogués.
Així ho ha anunciat aquest divendres en un acte al Palau de la Generalitat, després d'una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.
En aquest sentit, Bolaños ha dit que el Ministeri està disposat a ampliar el reforç dels jutjats de Barcelona "el temps que calgui" per posar fi al problema de la multireincidència a Catalunya.
"XIFRES ESPECTACULARS"
El ministre ha destacat que el temps d'espera per a la celebració dels judicis lleus immediats a Barcelona ha baixat de 8 mesos a 10 dies des de la comissió del delicte.
Així mateix, ha destacat un augment "exponencial" de sentències dictades en casos de multireincidència, amb 1.380 sentències de judicis ràpids més el 2025 que el 2024, la qual cosa suposa un increment d'un 63% respecte a l'any anterior.
Bolaños ha avançat que la tendència es manté aquest any: "Des de començaments del 2026 ja hem dictat les mateixes sentències que en tot l'any 2025", i també ha destacat un augment dels assenyalaments, amb un increment d'un 45% el 2025 respecte a l'any anterior i un 57% el 2026.
El ministre ha subratllat que les xifres del Pla de xoc contra la multireincidència són "espectaculars" i que responen al fet que s'hagi abordat amb eficàcia el problema de la multireincidència , que afectava la qualitat de vida de la ciutadania.
ELS DELICTES CAUEN UN 8,7%
Per la seva banda, el president Illa ha reivindicat la millora de les dades en delictes comesos a Catalunya: "Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el Govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades", i ha detallat que entre gener i agost del 2026 s'han reduït un 8,7% els delictes.
"Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior", i ha detallat que els delictes contra el patrimoni han baixat un 11%, els furts un 15,9%, els robatoris amb força un 9,4%; i que a la ciutat de Barcelona ha baixat la criminalitat un 11,2% i la multireincidència un 15,9%.
Ha dit empatizar i compartir la inquietud que hi pot haver davant els robatoris o altres delictes, però que el Govern, juntament amb el Govern central, treballa per reforçar els Mossos i els jutjats, perquè garantir la seguretat és "essencial per mantenir" la convivència.
Ha contraposat aquesta determinació davant els que "utilitzen" les polítiques de seguretat per dividir la societat en benefici propi amb falsedats i generant fractura social.
EL PLA DE XOC
En compliment del Pla de xoc contra la multireincidència, el Ministeri va habilitar mesures de reforç en la jurisdicció penal a Barcelona el 2025, entre les quals destaquen 10 unitats judicials en comissió de serveis i la creació d'una nova plaça judicial de guàrdia per a l'enjudiciament ràpid de delictes lleus.
Bolaños ha recordat que també es va fer una modificació reglamentària perquè la Guàrdia Urbana de Barcelona pogués accedir al sistema SIRAJ, una base de dades que conté informació sobre antecedents penals, la qual cosa facilita que els agents sàpiguen si un detingut és multireincident i puguin orientar correctament els atestats al jutge que correspongui.