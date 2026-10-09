Bolaños no té "cap dubte" que l'àtic comprat a Madrid era per a ús personal d'Ayuso

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat aquest divendres que no té "cap dubte" que l'àtic que va comprar la Comunitat de Madrid era per a l'ús personal de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
"Eren 7 milions de diners públics per al seu ús personal, per viure davant la mama, com una 'maharajà'", ha dit en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press.
Ha advertit que falta "transparència" i dades per part de la Comunitat de Madrid sobre la compra i ha afirmat que més tard s'ha sabut que Ayuso va visitar l'habitatge.