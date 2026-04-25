Bolaños nega que el Govern central tingui "cap preocupació" sobre la situació d'Espanya a l'OTAN

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha negat que el Govern tingui "cap preocupació" sobre la situació d'Espanya en l'OTAN després de la filtració de correus del Pentàgon en els quals s'apuntava la possibilitat d'expulsar al país de l'organització.
Ho ha dit aquest dissabte en una roda de premsa, en la qual ha estat present el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i en la qual ha subratllat que Espanya és "un soci fiable que compleix els compromisos", encara que ha dit que té criteri propi.
"La nostra posició també és coneguda: defensa de la legalitat internacional, defensa del dret internacional, defensa dels drets humans, dels valors europeus, del multilateralisme. Són valors que fa uns anys formaven part del consens generalitzat dels països i avui no és tant així", ha dit.
Bolaños ha afegit que "ningú pot pensar que Espanya estigui amb els que recolzen la llei del més fort" i ha incidit en el convenciment que seguirà sent membre de l'OTAN.
RESPOSTA A ABASCAL
Preguntat per les declaracions d'aquest divendres del líder de Vox, Santiago Abascal, Bolaños ha dit que és habitual que els dediqui "adjectius qualificatius", que ha afegit que no solen ser afectuosos.
"És un honor per a nosaltres que la ultradreta ens ataqui amb tota la ràbia que ho fa", ha afegit el ministre.
Ha dit que els pactes entre PP i VOX "desitgen una Espanya antiga" que ha assegurat que discrimina a persones, enfronta als territoris, vol acabar amb el Pacte Verd i que vol agenollar-se davant dels poderosos en el marc internacional.
"Però, quina prioritat nacional? Però si el que volen és que Espanya estigui sotmesa als poderosos. Cap prioritat dels espanyols perquè visquin millor. Cap", ha subratllat.
En aquest sentit, el ministre ha dit que els acords entre PP i Vox els "avergonyeixen" i ha assenyalat com a vergonya que Amnistia Internacional digui que aquests pactes vulneren els drets humans.