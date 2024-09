Bolaños, sobre les negociacions a Suïssa amb Junts: "No donem res per perdut"

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, s'ha pronunciat aquest dilluns sobre les negociacions que el PSOE ha mantingut amb Junts a Suïssa per tirar endavant el sostre de despesa al Congrés. "No donem per perdut absolutament res", ha assegurat.

En unes declaracions als mitjans de comunicació, el ministre ha evitat precisar el contingut de les negociacions. "Entengui que no donem detalls d'unes converses que són habituals entre grups parlamentaris i que no haurien de sorprendre ningú", ha assenyalat.

Sobre aquest extrem, Bolaños ha defensat que "el que és estrany és no dialogar". "El més normal és que dialoguem, que intentem arribar a acords. No donem per perdut absolutament res", ha apuntat després de ser preguntat si donava per perdut el suport del partit liderat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El titular de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts ha insistit a normalitzar que el Govern central parli amb els grups parlamentaris. "Ho fem per descomptat amb Junts, però també ho fem amb ERC, amb el PNB, amb Podem, amb totes les forces polítiques que conformen un grup de partits polítics que poden ajudar a desenvolupar l'agenda legislativa d'aquest govern", ha manifestat.

Bolaños ha subratllat que "aquestes converses s'han de produir amb total naturalitat" i que l'objectiu de l'executiu és "anar arribant a acords" com els de la legislatura anterior. Amb tot, el ministre ha aprofitat per retreure al PP el seu rebuig a aprovar el sostre de despesa.