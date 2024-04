Bolaños diu que Puigdemont tornarà a una Catalunya "diferent"

MADRID, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat aquest dimecres que el líder de Junts+, Carles Puigdemont, tornarà a una Catalunya "molt diferent" un cop s'apliqui la llei d'amnistia al procés i el PP li ha preguntat si anirà a veure l'expresident de la Generalitat a la presó, perquè "serà detingut", segons la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.

Durant la sessió de control al Govern central al Congrés, Álvarez de Toledo ha preguntat al ministre "què farà" l'executiu de Pedro Sánchez "quan el pròfug amb voluntat de reincidir, Puigdemont, torni a Espanya".

Bolaños, en resposta, ha assenyalat que no sap què faran els beneficiaris de l'amnistia. "El que sí que els dic és que tornaran a una Catalunya molt diferent a la de l'any 2017, quan governaven vostès i hi havia més independentistes a Catalunya que partidaris de continuar a Espanya", ha etzibat al PP.

I ha indicat que li sembla curiós que el PP, "a qui se li van escapar tants independentistes" i li van celebrar dos referèndums, mostri "tanta" preocupació pel "procés de normalització" a Catalunya.

El titular de Justícia ha destacat que l'independentisme era percebut com el segon problema del país quan governava el PP, mentre que "avui és el número 31, segons les enquestes".

"A vostès, per tant, no els amoïna ni Catalunya, ni el senyor Puigdemont ni l'amnistia. A vostès els amoïna que es posa de manifest cada dia que nosaltres, el govern socialista, som capaços d'unir els catalans i d'unir-los amb la resta dels espanyols. És a dir, que es demostra cada dia que vostès són incompetents per governar, però competents per incendiar", ha expressat.

Segons Bolaños, el PP sent "nostàlgia" cap a Puigdemont, per la qual cosa els animat a que es presentin conjuntament a les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig: "Mirin, fins i tot els dono un nom, Junts pel conflicte, perquè vostès són dues cares de la mateixa moneda, separadors i separatistes, tots units en aquesta nostàlgia per l'any 2017".

L'AMNISTIA "S'APROVARÀ, PERÒ NO S'APLICARÀ"

Per la seva banda, Álvarez de Toledo ha replicat que "tot i que no ho digui, sap que Puigdemont serà detingut i no ho podran impedir". "No ho podrà impedir la seva insòlita llei d'amnistia amb ànim de lucre. L'hem advertit. La llei s'aprovarà, però no s'aplicarà", ha sostingut.

Álvarez de Toledo ha preguntat a Bolaños com actuarà quan el líder de Junts+ trepitgi novament territori espanyol: "Visitarà Puigdemont a la presó? A qui donarà suport, al jutge que n'ordeni la detenció o al detingut?".

La diputada popular ha afirmat que Puigdemont no té sotmès l'Estat ni el tindrà, perquè per fer-ho s'hauria de sotmetre els jutges, l'oposició i la majoria dels espanyols, "i això no passarà mai".