Bolaños diu que les proves contra el germà de Sánchez en certa manera conclouen "que no hi ha res"

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha manifestat sobre la causa judicial contra el germà del president espanyol Pedro Sánchez, David Sánchez, que "tots els testimonis, totes les declaracions, tots els informes que s'han conegut i que s'han incorporat a la causa, en certa manera conclouen que no hi ha res".

Així ho ha expressat el ministre preguntat per aquest assumpte en unes declaracions davant els mitjans de comunicació a Barcelona amb motiu d'una visita amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, a la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

"Estic absolutament convençut que la veritat prevaldrà", ha dit Bolaños, que ha subratllat que té plena confiança en la justícia espanyola.

"Deixem que la justícia faci la seva feina i que la instrucció efectivament serveixi per posar de manifest que no hi ha res", ha dit coincidint amb la declaració com a investigat de David Sánchez davant la jutgessa Beatriz Biedma als jutjats de Badajoz.

El germà de Pedro Sánchez està investigat per presumptes delictes contra l'administració pública i la Hisenda Pública, prevaricació, tràfic d'influències i malversació