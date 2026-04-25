Bolaños destaca la voluntat que hi hagi més catalans en la justícia i impulsar l'ús del català

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha destacat la voluntat del Govern central que hi hagi més catalans en la carrera judicial i d'impulsar l'ús del català --a més del basc i el gallec-- en la Justícia.
Ho ha dit aquest dissabte en una roda de premsa, en la qual ha estat present el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i en la qual ha recordat que aquestes beques compten amb una dotació de 18 milions d'euros i que estan destinades a opositors a jutge, fiscal, advocat de l'Estat o Lletrat de l'Administració de Justícia (LAJ).
Bolaños ha lamentat que el pes dels catalans en les oposicions estatals està "molt per sota" del seu pes poblacional, i ha posat com a exemple que, malgrat ser prop del 20% de la població, només demanen el 7,8% de les Beques Seré.
Ha explicat que es deu a una menor tradició per opositar en funcions públiques a Catalunya, ja que passa en la "totalitat de les oposicions", i que dificulta la provisió de places judicials a Catalunya.
Per això, el Govern ha llançat una campanya específica d'aquestes beques a Catalunya, ja que "és important que hi hagi un major nombre d'opositors catalans.
CATALÀ
Sobre l'ús del català en la Justícia, Bolaños ha explicat que la Llei d'Ampliació i Enfortiment de les Carreres Judicial i Fiscal que s'està tramitant en el Congrés dels Diputats "fomentarà i molt que el català sigui una llengua que s'utilitzi amb normalitat en el sistema judicial a Catalunya".
"Com a servei públic ha d'oferir a la ciutadania una resposta als seus problemes, una resposta als seus drets i fer-ho, si és possible, en la llengua materna dels ciutadans que s'apropen a la Justícia", ha dit.
En aquest sentit, ha explicat que, més enllà que hi hagi més opositors catalans, el Govern fomentarà que els jutges i magistrats que treballin a Catalunya aprenguin català, i que farà el mateix en les comunitats autònomes amb llengua pròpia i oficial.