Bolaños descarta introduir canvis d'última hora en la llei d'amnistia, després de la interlocutòria de García-Castellón

BRUSSEL·LES, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha descartat aquest divendres la intenció d'introduir canvis d'última hora en el text de la llei d'amnistia en assenyalar que el PSOE vota les esmenes que aproven i pacten ells.

Preguntat sobre si el text ja està tancat ha afirmat que dimarts vinent es voten les esmenes que encara estan vives "i aquí es comprova si alguna d'aquestes esmenes vives es vota per majoria i per tant s'incorpora". No obstant això a continuació ha apuntat: "El Partit Socialista està votant les esmenes que aprova i que pacta el Partit Socialista".

Així ha tancat la porta a aquesta possibilitat, ja que les esmenes que queden vives les va presentar Junts en solitari sense pactar amb el PSOE. D'altres, però, van ser acordades per aquestes dues formacions amb altres socis de la investidura i ja s'han incorporat a la redacció.

En aquest moment del procediment només es poden afegir modificacions que no s'hagin registrat si és per la unanimitat de tota la cambra, inclosos el PP i Vox, per la qual cosa és molt improbable. Finalment, Bolaños ha tornat a dir que la considera una llei impecable, sòlida des del punt de vista tècnic i a més "conforme a la Constitució".

Bolaños ha fet aquestes declaracions preguntat per la interlocutòria del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, que podria deixar fora de la llei els implicats per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic.

"Totes les decisions, totes les resolucions que adopten els jutges i tribunals poden ser recorregudes per revisar-ne la legalitat. Això és el funcionament normal d'un estat de dret com Espanya i per descomptat jo confio en un comportament exemplar de totes les institucions de l'Estat", ha assenyalat, per indicar que correspon al poder legislatiu "votat pels ciutadans" elaborar les lleis i al judicial aplicar-les.