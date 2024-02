Bolaños defensa el rigor dels jutges davant les queixes d'ERC i Junts contra García-Castellón

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts ha defensat el rigor, la independència i la imparcialitat dels jutges a Espanya davant les crítiques d'ERC i Junts contra el jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón. A més, rebutja actuar contra ell tal com li han demanat les formacions independentistes.

"Vostè plantejava una qüestió que no és competència del Ministeri de Justícia i, per tant, simplement, el que vostè em requeria no és possible fer-ho", ha indicat Bolaños en la Comissió Constitucional del Congrés a la portaveu de Junts, Marta Madrenas.

Junts ha demanat a Bolaños que obri una investigació sobre les "mentides" que García-Castellón ha confessat que va esgrimir a França per obtenir informació sobre ETA quan exercia com a jutge d'enllaç amb el país veí, uns fets sobre els quals també ERC li ha exigit que "actuï".

García-Castellón va admetre durant un fòrum organitzat per 'La Región de Ourense' el passat mes d'octubre, que quan era jutge d'enllaç del govern de José María Aznar va mentir a altres jutges francesos perquè li donessin informació sobre ETA.

El ministre respon que com a titular de Justícia no opina ni fa valoracions sobre magistrats concrets però ha expressat que "en general" confia en la imparcialitat, el rigor i la independència dels jutges.

DEMANA A JUNTS QUE RESPECTI LA JUDICATURA

A més a més, ha demanat a la portaveu de Junts que faci "el mateix" i l'ha advertit que opinar sobre la feina d'un jutge en seu parlamentària "pot ser ofensiu per a la judicatura espanyola".

Finalment, ha assenyalat que l'estat de dret té eines per actuar quan es discrepa de la decisió d'un jutge i es pot recórrer en contra les seves decisions davant òrgans judicials superiors. "Per tant, el nostre estat de dret funciona", ha subratllat.