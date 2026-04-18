Bolaños defensa cooperar per regular les xarxes socials i combatre la desinformació

Vol que les xarxes participin en el sistema democràtic "sense ingerències i sense biaixos"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha defensat aquest dissabte la cooperació entre països i el multilateralisme per regular les xarxes socials i combatre la desinformació.
En intervenir en el segon dia del Global Progressive Mobilisation (GPM) a Fira de Barcelona Gran Via, ha assegurat que les xarxes socials són essencials en les democràcies, però ha insistit que s'han d'establir regles perquè siguin "iguals i justes per a tots".
"Sabem qui guanya quan no hi ha regles. Sabem que, quan la regla del més fort s'imposa, qui guanya és el més fort, el que no té cap necessitat de normes de l'Estat", ha advertit.
Per a ell, a la societat cada dia hi ha més consciència de la necessitat de regular les xarxes, i ha dit que s'està abordant en les reunions del Consell Europeu i la Comissió Europea, des d'on s'estan "elaborant estratègies contra la desinformació".
XARXES SENSE BIAIXOS
Ha apostat per una regulació des del multilateralisme que garanteixi que les xarxes participen en el sistema democràtic "sense ingerències i sense biaixos".
"Avui, tan important en una campanya electoral, en un sistema democràtic, és el funcionament de l'algorisme com la millor campanya que pugui fer un partit", ha afegit.
Bolaños veu imprescindible, des d'una perspectiva progressista, que el poder de les xarxes "ha d'estar sotmès a normes per garantir la igualtat i per garantir la pau, és a dir, que la democràcia no té cap tipus de biaix derivat de les xarxes".
Ha assegurat que en totes les relacions de poder del món "els partits i les forces polítiques de dreta i d'ultradreta, juntament amb els tecnoligarques, juntament amb els milmilionaris, ja no dissimulen, van de la mà, obertament, davant de tots, governen junts", i ha reiterat que, enfront d'això, la socialdemocràcia ha de posar normes.
LLEIS DEL GOVERN ESPANYOL
Ha demanat "evitar que sigui un estat fallit les xarxes socials, evitar que sigui la llei del més fort", i ha destacat que el Govern espanyol està impulsant lleis per posar límits, com penalitzar la manipulació d'un algorisme, evitar que els menors de 16 anys puguin accedir sense cap fre a xarxes socials i regular com a delicte els 'deepfakes', per evitar nus de menors generats per IA.
Bolaños ha recordat la reacció de Telegram quan el Govern espanyol va impulsar aquestes mesures, dient que s'estava afectant la llibertat d'expressió: "Davant d'un atac tan directe a la democràcia: socialdemocràcia, regles i democràcia, més si cap".