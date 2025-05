Bolaños defensa el "compromís absolut" del Govern central amb l'oficialitat del català

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha subratllat que el Govern central té un "compromís absolut amb el català" i amb la resta de llengües oficials a Espanya i que el defensarà en la votació del consell d'Afers Generals de la UE aquest dimarts.

Així ho ha manifestat davant els mitjans de comunicació després d'una roda de premsa a la Conselleria de Justícia al costat del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, aquest dilluns.

"En la nostra opinió, hem de defensar com a govern, com a administracions públiques, totes les llengües oficials del nostre país, perquè tan espanyol és el castellà com ho és el català, el basc i el gallec", ha afirmat.

El ministre ha assenyalat que el Govern central treballa "intensament i a tots els nivells perquè demà el català i la resta de llengües oficials també siguin oficials en el si de la Unió Europea".