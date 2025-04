Bolaños critica el PP per abandonar la Sectorial de Justícia i després demanar "avergonyits" una altra reunió

MADRID 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha criticat el PP per abandonar aquest divendres la Conferència Sectorial de Justícia per, poques hores després, "rectificar avergonyits" i demanar que es convoqui de nou per debatre els assumptes que es van tractar durant la seva absència.

"El PP se'n va anar ahir al matí de la Conferència Sectorial de Justícia. A la tarda rectifiquen avergonyits i demanen que la convoqui de nou per debatre el ja s'ha parlat amb els que s'hi van quedar", ha retret el ministre socialista als populars en un missatge a X.

Bolaños ha prosseguit el seu missatge exclamant que "quina pena de PP" i reclamant per a Espanya una "oposició responsable" i no "gamberrisme institucional", després que els consellers de les set comunitats governades pels d'Alberto Núñez Feijóo van abandonar la Sectorial de Justícia celebrada a Barcelona aquest divendres.

En unes declaracions als mitjans, el conseller de Presidència, Justícia i Administració Local de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel García Martín, va explicar que se'n va anar perquè en l'ordre del dia "no es parlaria del finançament" de la llei d'eficiència de la justícia, ni tampoc del reglament i els models de referència de la nova norma.

Va detallar a més que li han demanat a Bolaños que convoqui "una nova conferència sectorial demà mateix, si vol" per poder abordar aquestes qüestions, i va acusar el Ministeri de buscar fer-se la foto de la reunió però tancar-se a abordar qüestions que consideren fonamentals per poder aplicar amb èxit la llei.

Bolaños, per la seva banda, va criticar la decisió de les set comunitats autònomes del PP assegurant que "és obvi" que els populars "cada dia s'assemblen més a Vox" després d'haver "abandonat la política institucional" i preferir l'enfrontament i el boicot d'institucions com és la Conferència Sectorial a treballar per la Justícia.