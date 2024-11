Bolaños convoca demà una nova ronda de reunions amb els partits del Congrés per informar sobre la dana

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha convocat per a aquest diumenge una nova ronda de reunions amb els partits polítics del Congrés per informar-los de la situació provocada per la dana i comunicar-los les pròximes actuacions del Govern central en coordinació amb altres administracions. La catàstrofe ja ha deixat 220 morts a la província de València, segons les xifres oficials.

"Treballem tots plegats per superar aquesta catàstrofe", ha demanat Bolaños en un missatge publicat a X, que ha recollit Europa Press.

El ministre ja es va reunir amb els portaveus parlamentaris a la cambra baixa el dilluns passat 4 de novembre. Hi van assistir tots els partits polítics, excepte els representants de Vox, per no "blanquejar" el Govern central.

Després de les reunions, Bolaños va fer una crida a la unitat i a la cooperació entre administracions perquè, segons ell, és el que demana la societat, que també reclama deixar de banda els "debats estèrils".

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va traslladar el suport del seu grup parlamentari a les Corts per aprovar "mesures de suport a la reconstrucció", si bé va retreure que la informació arribés "sis dies després" de la tragèdia. Per la seva banda, Bildu també va confirmar la seva "plena disposició" per aprovar les mesures econòmiques, socials, sanitàries i laborals que requereixin les persones afectades per la dana.

Una línia molt similar a la que va mantenir el portaveu del PNB, Aitor Esteban, que va comunicar a l'executiu el suport del seu partit per contribuir "a pal·liar, en la mesura del possible, els dramàtics efectes d'aquesta catàstrofe" a través de les institucions basques en les quals té responsabilitat de govern.