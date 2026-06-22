Bolaños creu que el CGPJ pot dur a terme una "correcció disciplinària" contra Peinado

"Vull mostrar confiança perquè aquestes resolucions judicials siguin revocades per òrgans superiors", assegura el ministre de Justícia
MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, considera que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que es reuneix aquest dilluns per debatre sobre l'obertura d'un expedient al jutge Juan Carlos Peinado, pot dur a terme una "correcció disciplinària" si així ho "entén" perquè s'ha de vetllar pel "correcte funcionament" i el "bon nom" de la justícia espanyola.
En una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, ha recordat que el CGPJ ha de resoldre les queixes que s'han desencadenat en l'òrgan dels jutges i ha apostat perquè es compleixi el que "digui la llei", si bé ha preferit no interposar-se més en la decisió que haurà de prendre el poder judicial.
Pel ministre, la instrucció del jutge Peinado "està afectant la imatge de la justícia", una opinió que segons ha dit, ha estat "transversal" des de diferents àmbits ideològics per les crítiques que va rebre l'última interlocutòria contra la dona del president del Govern central, Begoña Gómez.
Segons ha dit Bolaños, amb "dades objectives perquè ningú les pugui discutir", en la instrucció de Peinado "hi ha hagut 15 resolucions revocatòries de l'Audiència Provincial" i "mitja dotzena de denúncies i queixes davant el Consell General de Poder Judicial", a més de demandes del jutge contra periodistes i polítics "perquè no donin la seva opinió lliure sobre el que ha estat aquesta causa".
CAUSA ANÒMALA
"Per tant, que estem davant una causa absolutament anòmala, jo crec que és indiscutible. És absolutament indiscutible", ha insistit el ministre, que també ha rebutjat parlar que hi ha jutges que prevariquen a Espanya ja que, al seu parer, "una mala praxi no afecta el conjunt del sistema judicial espanyol".
Bolaños, això sí, ha assenyalat que el jutge Peinado "ha dictat resolucions incomprensibles a ulls de la ciutadania i allunyades del dret", tot i que ha explicat que quan hi ha "una resolució que és injusta", el sistema de garanties de l'estat de dret "el que ha de fer és corregir-la".
"Vull mostrar confiança perquè aquestes resolucions judicials siguin revocades per òrgans superiors i vull mostrar confiança en la justícia al nostre país", ha resolt.