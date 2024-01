Bolaños confirma que es traspassarà a Catalunya les competències sobre immigració que assumeix l'Estat

MADRID, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha confirmat aquest dijous que l'acord signat dimecres amb Junts per traspassar a Catalunya les competències d'immigració inclou totes les atribucions en la matèria que avui dia estan en mans de l'Estat.

"Si hi ha una delegació de competències en matèria d'immigració, doncs lògicament el que avui assumeix l'Estat, com la Constitució permet i així ho planteja expressament el nostre text constitucional, es pot delegar a una comunitat", ha indicat.

A més, ha afirmat que aquest mateix matí ha mantingut contactes amb el Govern per parlar sobre les qüestions acordades dimecres amb Junts a canvi de la seva abstenció per poder convalidar diversos reials decrets llei, en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press.

Respecte al fet que han pactat l'assumpte amb Junts i ara és el Govern controlat per ERC el que l'ha d'aplicar, ha indicat que hi ha un parlament "amb molts grups parlamentaris" i que hi ha governs autonòmics "que després han d'executar els acords que s'adopten".

El ministre no ha entrat en els detalls sobre què implica el traspàs de competències d'immigració a Catalunya, però aquest mateix dijous, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha explicat que Catalunya tindrà poder de decisió en el repartiment de migrants cap al seu territori.