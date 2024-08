Bolaños celebra que les bases d'ERC avalin el preacord amb el PSC per investir Illa: "Catalunya guanya, Espanya guanya"

MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha celebrat que les bases d'ERC hagin avalat amb un 53,5% el preacord amb el PSC per investir Salvador Illa president de la Generalitat, en la consulta que els republicans han celebrat aquest divendres.

Per al ministre, "la Catalunya del futur és cada dia més a prop: grans acords entre diferents i ocupar-se de l'important per a la ciutadania". "Política amb majúscules", ha afegit en un missatge a la xarxa social X, en què ha reiterat que, amb Illa de president, Catalunya i Espanya "guanyen".

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va defensar el preacord "magnífic" entre PSC i ERC com a pas "inqüestionable" en la "federalització de l'Estat autonòmic". També va voler garantir que hi haurà "igualtat entre espanyols" visquin on visquin.