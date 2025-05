Bolaños, sobre la causa de l'apagada: "No tenim pressa per saber quina és"

MADRID 2 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat aquest divendres que el Govern central "no té pressa" per saber quina va ser la causa de l'apagada sinó per investigar amb "rigor".

"La realitat és que nosaltres no tenim pressa per saber quina n'és la causa, sinó que el que volem és treballar amb rigor i amb exactitud", ha afirmat Bolaños en una entrevista a TVE recollida per Europa Press.

Així ho ha posat de manifest després de presidir aquest divendres una sessió del Comitè de Situació per analitzar les causes del tall en el subministrament elèctric que dilluns va afectar gran part de la Península.

En aquest sentit, ha indicat que "no és tan important" que se sàpiga "amb pressa", sinó que es faci "amb molt rigor". "Que aquesta investigació de les causes de l'apagada la fem d'una manera molt professionalitzada i que coneguem amb absoluta precisió què va passar", ha dit.

Així mateix, ha assenyalat que dissabte tindrà lloc una reunió "important" que liderarà la vicepresidenta tercera del Govern central, Sara Aagesen. "Avui i ahir hem tingut un Comitè de Situació del Consell de Seguretat Nacional per veure que la situació és de normalitat absoluta i ara la prioritat és saber-ne les causes, sobretot perquè no es pugui repetir una apagada d'aquestes característiques", ha exposat Bolaños.

En aquesta mateixa línia, ha demanat no posar un termini "al que pot ser una investigació complexa". A més, ha dit que els tècnics han reconegut que necessitaran "dies" o "potser setmanes" per saber quina va ser la causa de l'apagada. "Per tant, el més essencial és saber què va passar dilluns perquè no es pugui tornar a repetir en cap cas", ha subratllat.