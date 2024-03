Bolaños augura que el PP acabarà defensant l'amnistia com va fer amb el diàleg amb ETA

Sosté que la "normalització" de Catalunya avança de manera silenciosa

MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha augurat que el PP acabarà donant suport a la llei d'amnistia com va fer amb el matrimoni homosexual, l'avortament o el diàleg amb la banda terrorista ETA, assumptes sobre els quals es va oposar al principi, perquè la mesura de gràcia serà bona per a la "convivència" a Catalunya.

Així ho ha assegurat en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press, preguntat per la petició de la Comissió de Venècia que hi hagi més consens sobre l'amnistia, en afirmar que el PP s'oposa a "qualsevol avenç" per acabar "sempre" defensant-lo amb el temps.

"Seria desitjable el consens, per descomptat, i s'aconseguirà el consens. S'aconseguirà perquè el PP acabarà reconeixent que és una llei bona per al nostre país, bona per a la convivència a Catalunya i bona per a la convivència a Espanya", ha explicat el titular de Presidència, que ha sostingut que "d'aquí a uns quants anys" el que ara el PP "anuncia com catàstrofes" acabaran "esdevenint grans consensos".

Bolaños ha posat d'exemple que el PP va assegurar que si el Govern central dialogava amb ETA "Espanya es rendia", i que no obstant això "avui és un gran consens que allò va ser una gran victòria de la democràcia". També ha recordat l'oposició inicial dels populars al matrimoni entre persones del mateix sexe o el seu rebuig a la interrupció voluntària de l'embaràs, que avui "es reconeix que és un dret".

LA "NORMALITZACIÓ" DE CATALUNYA AVANÇA

Preguntat per la possibilitat que l'expresident del Govern Carles Puigdemont torni a ser candidat de Junts a la Generalitat, Bolaños ha indicat que ja ho va ser en les eleccions europees i que el més "essencial" és que Catalunya "avui té un projecte" i que hi ha un procés de normalització que avança de manera silenciosa.

"La normalització a Catalunya avança cada dia, i avança de manera silenciosa. I per descomptat que fa molt més soroll qualsevol declaració, i fa molt més soroll qualsevol circumstància que sempre serà més noticiosa a que hi hagi una normalitat com n'hi ha a la vida política", ha esgrimit, en augurar que avui, a diferència del 2017, tots els partits independentistes "fan política dins la democràcia i les institucions".

Sobre si caldria detenir Puigdemont si decideix passar la frontera espanyola abans que entri en vigor la llei d'amnistia, Bolaños s'ha limitat a dir que aquesta decisió correspon a la justícia, ja que l'expresident de la Generalitat "té una ordre i una euroordre" que només decauran quan la mesura de gràcia es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

"Fins aleshores són els tribunals els qui han de prendre la decisió", ha detallat, després d'afegir que en un estat de dret les lleis s'aproven democràticament en un parlament que després han d'aplicar els jutges "de manera imparcial, de manera independent i amb rigor".