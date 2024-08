Bolaños assenyala discrepància "compartida" de les parts amb el TS sobre l'amnistia "tot esperant Sala d'Apel·lacions"

NÍJAR (ALMERIA), 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha ratificat aquest dimarts les diferències del Govern amb el Tribunal Suprem sobre l'aplicació de la Llei d'Amnistia, posició que ha descrit com "una discrepància que comparteixen totes les parts que estan personades en aquest procediment, excepte Vox", encara que ha convidat a "esperar al fet que es pronunciï la Sala d'Apel·lacions del Tribunal Suprem".

"Som un Estat de Dret i contra les resolucions contra les quals un discrepa, el que cal fer es presentar recursos", ha afirmat el ministre en declaracions als mitjans de comunicació a Níjar (Almeria) junt amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, després de visitar les obres del Viaducte Barranco del Cebollero de la línia d'alta velocitat.

A preguntes dels mitjans de comunicació sobre si ratificava aquesta afirmació del seu company de gabinet Óscar Puente sobre que el Suprem s'havia extralimitat en la seva interpretació de l'abast de la Llei d'Amnistia, el ministre de la Presidència ha sostingut que "és una posició coneguda" la reacció del gabinet Sánchez a "aquesta resolució judicial del Tribunal Suprem inaplicando la Llei d'Amnistia", per recordar que "en el seu moment vam mostrar la nostra discrepància" tant "amb els arguments jurídics" com amb "les valoracions polítiques que feia aquesta resolució del Tribunal Suprem".

NO NOMÉS EL GOVERN

D'aquestes diferències ha fet partícips a l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia, per insistir a esperar al fet que "la Sala d'Apel·lacions del Tribunal Suprem es pronunciï i aculli els arguments jurídics molt potents per a l'aplicació d'una llei que és tan clara com és la Llei d'Amnistia", convençut que "el propòsit i la lletra de la llei té una claredat meridiana".

El ministre ha diferenciat aquesta discrepància amb una resolució judicial amb la polèmica sorgida per l'incompliment de l'ordre judicial per a la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont durant la seva assistència a la presa de possessió de Salvador Illa com a president de la Generalitat per apuntar que "sense dubte, aquesta ordre de detenció cal aplicar-la", per apuntar que "aquest matí el Ministeri d'Interior va a donar resposta a aquesta petició d'informació que va fer el Tribunal Suprem".

Mancant aquesta resposta, ha remarcat que "l'operatiu que havia de garantir que el debat d'investidura del president Salvador Illa es desenvolupés amb normalitat i també l'operatiu per a l'execució de l'ordre de detenció era un operatiu dels Mossos d'Esquadra", així com ha blandido que ens trobem en dos països implicats que "són espais Schengen i, per tant, hi ha llibertat de circulació entre tots dos països i no hi ha control fronterer".