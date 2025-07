Bolaños assegura que Sánchez anunciarà un paquet "potent" de mesures anticorrupció

MADRID 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha avançat aquest dilluns que el president del Govern central, Pedro Sánchez, anunciarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats "un paquet potent de mesures anticorrupció" amb l'objectiu de "recuperar la confiança" de la ciutadania després dels darrers escàndols.

"Ara és el repte de recuperar la confiança i que pocs casos però molt greus no taquin la nostra lluita contra la corrupció, un senyal d'identitat del nostre president i del nostre govern", ha afirmat a 'Los Desayunos del Ateneo' quan ha recalcat que no es tracta de "resistir", sinó d'"aprofundir en l'agenda social i de transformacions".

Bolaños ha recordat que fa dos anys els socialistes es van presentar a les eleccions amb "un projecte de prosperitat i benestar compartit" i que l'executiu està "aconseguint complir" els compromisos assumits: "És l'economia que més creix de la UE. Espanya ha superat en PIB per càpita el Japó. En ocupació, freguem els 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social i Rajoy somiava amb els 18. No hi ha hagut mai tanta estabilitat en l'ocupació. Ja hem aprovat 36 lleis, que en el ple del 22 de juliol en seran 43".

En relació amb la llei d'amnistia, Bolaños ha assenyalat que el PP en el congrés del cap de setmana no va dir "ni piu" de l'amnistia perquè, a parer seu, "és evident que ha funcionat i està complint l'objectiu per a la normalització política i social i institucional de Catalunya, posant fi al conflicte més seriós de la història recent d'Espanya".

"Hem complert els compromisos. Tenim dificultats, hi aprofundirem i hem de treballar molt per superar-les", ha admès el ministre, alhora que ha reconegut que "entenc perfectament la decepció, tristesa, desencantament de milions d'espanyols amb el que hem vist".