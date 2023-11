Bolaños assegura que Interior "tramitarà" la petició d'escorta de Puigdemont

Defensa que l'amnistia és "molt sòlida" i constitucional en no incloure referències al lawfare

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica en funcions, Félix Bolaños, ha assegurat que el Ministeri d'Interior "tramitarà i segur que resoldrà el que procedeixi" sobre la petició d'escorta aquest dilluns de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En una entrevista d'aquest dimarts a Rac 1 recollida per Europa Press, ha sostingut que "ningú no qüestiona la seguretat de les persones i per moltes diferències ideològiques que hi pugui haver", es tramitarà la petició.

Dilluns, el cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, va demanar per carta al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, l'"assignació immediata i amb caràcter d'urgència" dels efectius d'escorta dels Mossos d'Esquadra a l'expresident.

LAWFARE

Preguntat per la inclusió dels casos relacionats amb el lawfare en la llei d'amnistia, Bolaños ha explicat que se circumscriuen a comissions d'investigació al Congrés "que poden tenir alguna conseqüència en matèria de recomanacions".

"No hi ha cap referència al lawfare en la llei com és evident perquè la llei és pública i tothom l'ha pogut revisar", ha recalcat el ministre en funcions.

Per això, ha sostingut que el text de l'amnistia es tracta d'una llei molt sòlida" que és constitucional i que permetrà poder mirar cap al futur en una nova etapa en què no els llastri el passat a Catalunya, en les seves paraules.

PUIGDEMONT I EL REI

Preguntat pel possible retorn de Puigdemont a Espanya, Bolaños l'ha supeditat a l'aprovació definitiva de l'amnistia, la qual ha assenyalat que és "gairebé impossible" que es produeixi aquest any.

"I durant el següent any, a partir d'aquí, un cop entri en vigor la llei, veurem quin recorregut judicial té", ha dit el ministre, ja que són els jutges els encarregats d'aplicar-la.

A més, preguntat per si té cap dubte que el rei Felip VI signi la llei d'amnistia, ha assegurat que el monarca "compleix escrupolosament les seves funcions constitucionals".