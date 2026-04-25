Bolaños assegura desconèixer l'estat de salut de Pujol: "El dilluns ho podrem veure"

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat que desconeix l'estat de salut de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, al que l'Audiència Nacional ha citat dilluns que ve malgrat els informes mèdics que acrediten deterioració cognitiva i dificultats de mobilitat: "El dilluns ho podrem veure".
Ho ha dit aquest dissabte en una roda de premsa, en la qual ha estat present el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i en la qual ha explicat que és una decisió de l'Audiència Nacional, encara que "per descomptat que hi hauria altres maneres de comprovar l'estat de salut".
D'altra banda, preguntat per si el Govern compta amb els vots de Junts perquè el Consorci d'Inversions pactat amb ERC tiri endavant, ha dit que no hi ha dubtes que els que "vulguin que la inversió a Catalunya sigui més ràpida i sigui més eficaç, recolzaran aquesta proposta".