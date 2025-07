Bolaños assegura que la decisió del TS "posa les coses en el seu lloc" i la causa s'anirà apagant

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha afirmat que la decisió del Tribunal Suprem (TS) de rebutjar la petició del jutge Juan Carlos Peinado d'investigar-lo "posa les coses al seu lloc", i que ara la causa s'anirà apagant gràcies al sistema de garanties d'aquest país.

Així ho ha dit aquest dimecres des de la Delegació del Govern central a Barcelona davant els mitjans després que dimarts es publiqués la interlocutòria del TS que descartava investigar el ministre davant l'"absoluta absència d'indicis" pels presumptes delictes de malversació i fals testimoni en la contractació de Cristina Álvarez com a assessora de Begoña Gómez, la dona del president del Govern central.

"Mai res va donar lloc a tant. Confio plenament en la justícia i en el sistema de garanties i recursos que tenim" ha expressat el ministre.

En aquest sentit, Bolaños ha agraït que hi hagi hagut gent del seu cercle que li hagi donat suport durant el procés judicial: "Gràcies als qui van explicar la veritat i van defensar que no hi havia res", ha afirmat.

"No puc dir el mateix dels qui sabien que no hi havia res i van intentar tacar el meu nom i perjudicar la meva família. Pesarà en la seva consciència", ha conclòs el ministre, que ha acabat afirmant que aquesta tarda participarà en un acte a la Casa Seat de Barcelona, on ha assegurat que valorarà diversos assumptes d'actualitat.