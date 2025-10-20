Bolaños assegura que continuen dialogant amb Junts i intenten arribar a acords perquè la legislatura avanci

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat que el Govern central continua dialogant amb Junts i defensa que malgrat les dificultats parlamentàries miren d'arribar a acords perquè la legislatura tiri endavant.
Bolaños ha fet aquestes declaracions davant els mitjans al Palacio de Parcent (Madrid) preguntat per una hipotètica ruptura de les converses amb la formació de Carles Puigdemont, en què ha assegurat que parlen amb tots els grups parlamentaris.
Així, ha reiterat que el Congrés actual "és complex" perquè l'executiu necessita el vot favorable de totes les forces polítiques que van donar suport a la investidura del president Pedro Sánchez, la qual cosa exigeix "un esforç" de diàleg i treball.
En la mateixa línia, reitera que l'executiu espanyol guanya "el 90% de les votacions al Congrés" i per tant continuaran intentant arribar a acords "que són complexos" per "continuar fent avançar aquesta legislatura".
"El Govern central continua governant i la ciutadania es continua beneficiant de les mesures que adopta. Això ha passat en els dos anys que portem de legislatura i passarà en els dos que ens resten", ha resolt.
D'altra banda, ha subratllat que el Govern central treballa per "ultimar" la via d'estabilitat i que s'aprovi "aviat", després d'apuntar que és el primer pas per iniciar el procés d'elaboració i aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.