Bolaños: "Ayuso viu com un rei gràcies als diners que va desfalcar la seva parella"

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viu "com un rei gràcies als diners que va desfalcar la seva parella".

En una compareixença davant els mitjans de comunicació aquest dijous a Barcelona amb motiu d'una visita a la Ciutat de la Justícia amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, preguntat per la declaració en seu judicial de Miguel Ángel Rodríguez de dimecres, Bolaños ha expressat que comença a "no entendre res", com la majoria de ciutadans, en les seves paraules.

"Hi ha un senyor, la parella de la senyora Ayuso, que comet dos delictes contra la Hisenda Pública i desfalca diners a la Hisenda Pública segons reconeix el seu propi advocat. Hi ha un altre senyor, el cap de gabinet de la senyora Ayuso, que per tapar aquests delictes que va reconèixer l'advocat, el que fa és filtrar un correu incomplet i mentir, tal com va reconèixer ell mateix ahir en seu judicial", ha dit Bolaños.