Bolaños afirma que el TS podria haver fet una interpretació de l'amnistia "més concorde a la llei"

Marta Fernández - Europa Press
BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha afirmat que el Tribunal Suprem (TS) podria haver fet una interpretació de la Llei d'Amnistia "més concorde a la llei i a l'esperit" de la norma per tal que estigués ja aplicada en la seva integritat.
"La meva interpretació de la decisió del Suprem de no aplicar la llei d'amnistia és crítica. La seva decisió va ser discutida dins del propi Suprem amb vots particulars. La llei és molt clara en lletra i esperit", ha sostingut en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge.
Després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a l'amnistia el ministre creu que és "una victòria de Catalunya i d'Espanya" que fa que el conflicte torni a la política d'on, diu, no hauria d'haver sortit.
Ha defensat que l'amnistia és constitucional i conforme als valors europeus, i ha afegit que es tractava d'una eina lògica per superar l'enfrontament: "No s'hagués pogut garantir la reconciliació amb més de 400 persones entrant a la presó".
Preguntat per quan podria el TS aplicar aquesta llei ha apuntat que aspira al fet que s'apliqui amb la major agilitat i creu que es farà "el més aviat possible" després del posicionament del TJUE i el Tribunal Constitucional.
RELACIÓ AMB JUNTS
Sobre la relació entre el PSOE i Junts ha defensat que la sentència del TJUE posa de manifest que treballen perquè es duguin a terme tot els pactes amb Junts: "El que depèn de tercers estem treballant dur per aconseguir-ho", ha expressat.
Sobre un possible suport de Junts als Pressupostos ha afirmat que farien bé, juntament amb altres forces, a "asseure's a treballar i que els ciutadans vegin que la política és útil".
En aquest sentit, també ha demanat a Junts formar "part de la majoria" i sumar-se a la transformació de la justícia perquè, diu, no s'entendria una altra cosa.
'LAWFARE'
Preguntat per si creu que existeix 'lawfare' en el sistema judicial ha assenyalat que s'estan veient "moltes causes judicials amb un protagonisme indiscutible", però creu que no s'ha d'aplicar a totes la mateixa categorització i adjectius.
"Crec que hi ha resolucions judicials que un no s'explica. Tampoc podem oblidar que hi ha una segona pressió sobre el sistema judicial. Hi ha ultradretans que es dediquen cada dia a interposar querelles contra progressistes només per ser-ho i contra els seus familiars", ha advertit, i considera que les acusacions populars fan una utilització espúria d'aquesta figura legal.
CAUSES JUDICIALS
Així, ha lamentat que en els casos que afecten a David Sánchez, germà del president del Govern, Pedro Sánchez, i a la dona del president, Begoña Gómez, hi ha resolucions "molt discutibles".
Sobre la causa que afecta a l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat que està en una fase molt indiciaria: "El president Zapatero ens ha demanat temps per aclarir-ho tot i ens ha demanat confiança i es mereix ambdues coses".
En referència al 'cas Leire' ha afirmat que el que s'està coneixent és "una mica confús" i que la justícia haurà de determinar si existeix algun delicte, encara que descarta que això afectés a les institucions de l'Estat, i ha afegit que en el PSOE estan tranquils perquè han actuat amb contundència enfront d'indicis de comportaments irregulars.