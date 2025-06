Bolaños afirma que "ni una sola línia" de la reforma judicial afecta la independència dels jutges i els fiscals

Considera "infundats" els motius de la protesta i preocupants els insults contra Sánchez i contra ell a la manifestació

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha recalcat que "ni una sola línia" de les reformes legislatives plantejades pel Govern central afecta la independència judicial i ha lamentat els insults contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, i contra ell mateix que s'han pronunciat durant la concentració de jutges i fiscals davant del Suprem.

Bolaños, que ha atès els mitjans aquest dissabte amb motiu de les sol·licituds rebudes de les Beques SERÉ, ha posat l'accent que aquestes reformes de la justícia són "imprescindibles i necessàries" per tenir un servei públic del segle XXI.

El ministre ha respost així a la concentració convocada aquest dissabte per totes les associacions de jutges i fiscals, excepte les progressistes, davant de la seu del Tribunal Suprem per protestar contra les reformes impulsades pel Govern central per modificar l'accés a totes dues carreres i per adaptar la Fiscalia al futur canvi que deixarà en mans dels fiscals les investigacions penals, motiu pel qual també tenen prevista una vaga per als dies 1, 2 i 3 de juliol.

El ministre ha mostrat el seu respecte al poder legislatiu i als que en formen part, tant els que s'han manifestat com els que no, però ha afegit que també cal respectar les competències del Congrés i del Senat per debatre i aprovar una llei "sense ingerències i sense pressions".

D'aquesta manera, Bolaños ha traslladat que la societat espanyola "pot estar tranquil·la" perquè les reformes no afecten ni la independència judicial ni l'estat de dret i ha instat a llegir el projecte de llei per comprovar que els motius de la concentració d'aquest dissabte "són infundats".

"No hi ha absolutament res que afecti", ha esgrimit alhora que ha afegit que "són coses que diu la dreta, que diu el PP i que diu Vox, però que no es corresponen amb la realitat", als quals ha demanat que diguin "una sola línia" en què es posi en joc la independència judicial.

En defensa d'aquestes reformes, Bolaños ha manifestat que a Espanya, quan es duen a terme reformes importants, "hi ha una reacció que amb el temps es demostra absolutament injustificada", i ha posat a tall d'exemple la llei del matrimoni igualitari que es va aprovar fa vint anys.

"CÀRREGA DE TREBALL MÉS RAONABLE"

Així mateix, Bolaños ha explicat que les reformes faran que les carreres judicial i fiscal tinguin una "càrrega de treball més raonable", ja que gràcies a això s'incorporaran 2.500 jutges i fiscals els pròxims tres anys.

El titular de Justícia ha incidit que aquesta ampliació dels cossos judicials és una "reivindicació històrica" i que aconseguirà que hi hagi, a més d'una millor càrrega de treball, una "ràtio major de jutges i fiscals per ciutadà".

A més, ha incidit que tampoc afectarà "en res" les promocions noves "perquè en cinc anys tots seran magistrats sense necessitat de concursar" ni tampoc les últimes promocions, perquè la llei assenyala que "tots els que entrin pel procés de regularització aniran per sota de les últimes promocions".

Segons ha assenyalat, tampoc afectarà "de cap manera" els opositors, encara que sigui una prova "més dura" en incorporar una prova escrita "com tenen tots els alts cossos de l'administració".

Per tot, ha assegurat que les reformes impulsades "milloren" totes dues carreres i "aconseguiran que sigui més àgil" i que hi hagi també "més oportunitats" perquè pugui accedir qui vulgui "amb independència de la renda de la seva família".

D'altra banda, ha lamentat els insults contra Pedro Sánchez i contra ell mateix que ha pronunciat alguns dels assistents a la concentració d'aquest dissabte i ha assenyalat que els "lamenta profundament" i que són "motiu de preocupació".