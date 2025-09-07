Bolaños afirma que "hi ha una minoria de jutges que fan molt de mal a la justícia"

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat que hi ha una "minoria" de jutges que tenen comportaments que "fan molt de mal a la justícia" i ha defensat que Sánchez no va desqualificar cap jutge, sinó que "va descriure una realitat que és incontestable", en al·lusió a les paraules del president del Govern central durant una entrevista a TVE.
"Una majoria molt àmplia dels jutges i magistrats fan la seva feina amb professionalitat, amb rigor i amb imparcialitat. I hi ha una minoria que té comportaments que són minoritaris, però que fan molt de mal a la justícia", ha assenyalat Bolaños en una entrevista amb 'El País', recollida per Europa Press.
El ministre ha aplaudit la tasca de l'executiu en la renovació de la justícia --"la transformació més gran en dècades", ha indicat-- i apunta que "hi ha persones que tenen recel" d'això. "És curiós perquè el 1985, quan es va aprovar la Llei Orgànica del Poder Judicial, va haver-hi associacions que van dir que afectava la independència judicial. Les mateixes associacions que ara ens diuen que no la toquem", ha manifestat.
Preguntat per l'elecció de Perelló per presidir el CGPJ, Bolaños creu que el nomenament ha donat normalitat a la presidència i al CGPJ, i comparteix "absolutament" algunes qüestions que va plantejar la presidenta divendres durant l'acte d'obertura de l'any judicial.
"Va parlar que hi ha un dèficit de jutges al nostre país. És cert. Per això, amb l'aprovació de llei de la reforma de la justícia incorporarem 2.500 jutges en tres anys. Va parlar també de garantir l'accés a la carrera amb total transparència, amb mèrit, amb capacitat, cosa que comparteixo. Per això farem que les proves siguin anònimes, gravarem quan els opositors canten els temes, a introduir una prova escrita i brindem les beques perquè totes les persones amb independència de la renda de la seva família, puguin opositar amb garanties a fiscal, jutge, advocat de l'Estat", ha explicat el ministre.
A l'entrevista, Bolaños carrega contra "l'intent de boicot" de la dreta en l'obertura de l'any judicial i apunta que la renovació del CGPJ ha permès aconseguir la "normalitat institucional". "La dreta ha fracassat en el seu intent de boicot de l'obertura de l'any judicial, igual que van fracassar en l'intent de col·lapsar el poder judicial bloquejant-ne la renovació durant més de cinc anys", ha comentat.
ÁBALOS I SANTOS CERDÁN
D'altra banda, el ministre admet que la presumpta implicació dels dos exsecretaris d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos i Santos Cerdán, en casos de corrupció va ser "un cop molt dur" i elogia que el seu partit hagi estat "contundent" des del principi.
"A Ábalos li demanem l'acta fins i tot abans que hi hagués una investigació judicial i l'apartem de les seves funcions i li obrim un expedient. A Cerdán li demanem l'acta i el vam donar de baixa del partit. Per descomptat el que hem escoltat a l'informe de l'UCO és inacceptable", ha sentenciat.
Així mateix, reconeix que des del PSOE se senten "enganyats i traïts" i recalca que "ningú en sabia res", excepte les persones que eren al cercle d'Ábalos i Santos Cerdán. "Les converses de les quals hem tingut coneixement posen de manifest que efectivament ningú sabia res, que les persones que estaven en aquesta organització eren els que compartien la informació, però que ningú fora d'aquest cercle en tenia cap coneixement. És clar que ens sentim enganyats i traïts", ha conclòs.